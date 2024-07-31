Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин после поражения от Карлоса Алькараса в третьем круге Олимпийских игр объяснил, почему многим теннисистам тяжело играть против испанца.
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— Что изменилось с того момента, когда ты обыграл Алькараса?
— Тогда он играл не так, хуже двигался, больше ошибался. Плюс там был хард — было побыстрее, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл… Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжёлые мячи доставать, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.
- 31 июля 2024
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