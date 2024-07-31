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Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть

Роман Сафиуллин объяснил, почему с Алькарасом очень тяжело играть
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Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин после поражения от Карлоса Алькараса в третьем круге Олимпийских игр объяснил, почему многим теннисистам тяжело играть против испанца.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 15:50 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Что изменилось с того момента, когда ты обыграл Алькараса?
— Тогда он играл не так, хуже двигался, больше ошибался. Плюс там был хард — было побыстрее, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл… Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжёлые мячи доставать, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в очных поединках теннисисты сходились один раз. Это случилось в 2023 году на хардовом турнире в Париже. Тогда во втором круге соревнований победу одержал Роман Сафиуллин. Алькарас проиграл со счётом 3:6, 4:6.

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