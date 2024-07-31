Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал Олимпиады в Париже, обыграв Анжелику Кербер

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала полуфиналисткой Олимпийских игр в Париже (Франция). В 1/4 финала она обыграла экс первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в тяжёлом трёхсетовом матче — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).
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Матч продолжался 3 часа 7 минут. В рамках поединка Циньвэнь выполнила восемь подач навылет, четыре раза допустила двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Кербер пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.
36-летняя Анжелик Кербер провела последний матч в карьере.
В полуфинале Олимпиады-2024 21-летняя китаянка сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира) и американкой Даниэль Коллинз (девятый номер рейтинга WTA).
- 31 июля 2024
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