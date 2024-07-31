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Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал Олимпиады в Париже, обыграв Анжелику Кербер

Китаянка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал Олимпиады в Париже, обыграв Анжелику Кербер
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала полуфиналисткой Олимпийских игр в Париже (Франция). В 1/4 финала она обыграла экс первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в тяжёлом трёхсетовом матче — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 15:15 МСК
Анжелика Кербер
212
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 6
6 4 		6 7 8
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Матч продолжался 3 часа 7 минут. В рамках поединка Циньвэнь выполнила восемь подач навылет, четыре раза допустила двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Кербер пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

36-летняя Анжелик Кербер провела последний матч в карьере.

В полуфинале Олимпиады-2024 21-летняя китаянка сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира) и американкой Даниэль Коллинз (девятый номер рейтинга WTA).

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