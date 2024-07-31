Сафиуллин: в деревне ощутил дух Олимпиады. Мне здесь понравилось

Российский теннисист, 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин рассказал об атмосфере на Олимпийских играх в Париже.

— Олимпиада — особенный для тебя турнир?

— Да, потому что я никогда не играл, это мой первый опыт. Мне понравилось, хорошего понемножку.

— Удалось сходить на другие виды спорта?

— Честно, нет. Либо я тренировался, либо заканчивали играть одиночку и пару в 12 ночи. Пока до деревни доедешь, ещё автобусы задерживались. Поэтому не получилось попасть на другие виды спорта. Но в деревне ты чувствуешь дух Олимпиады: люди из разных видов спорта бегают, катаются на велосипедах. Сегодня люди тренировали спортивную ходьбу. Но на кортах не сказал бы, что дух чувствуется, только потому что люди играют в своих формах с флагами, — передаёт слова Сафиуллина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сафиуллин закончил свой путь на Играх в третьем круге, где уступил четырёхкратному победителю ТБШ, испанцу Карлосу Алькарасу (ныне третий в рейтинге ATP) — 4:6, 2:6.