Трёхкратная победительница ТБШ Анжелика Кербер провела последний матч в карьере
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36-летняя немецкая теннисистка Анжелика Кербер провела последний матч в профессиональной карьере. На Олимпийских играх 2024 года в Париже она уступила в четвертьфинале китаянке Чжэн Циньвэнь в тяжёлом трёхсетовом поединке 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8).
Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 15:15 МСК
212
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
1 : 2
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|6 6
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|6
|7 8
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Анжелика Кербер — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2016, Открытый чемпионат США — 2016, Уимблдон-2018). На Уимблдоне-2016 выходила в финал.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) завоевала серебряную медаль. Всего в карьере завоевала 14 титулов WTA. Финалистка Кубка Федерации (2014) в составе национальной команды Германии, победительница United Cup (2024).
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