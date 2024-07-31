Трёхкратная победительница ТБШ Анжелика Кербер провела последний матч в карьере

36-летняя немецкая теннисистка Анжелика Кербер провела последний матч в профессиональной карьере. На Олимпийских играх 2024 года в Париже она уступила в четвертьфинале китаянке Чжэн Циньвэнь в тяжёлом трёхсетовом поединке 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:8).

Анжелика Кербер — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2016, Открытый чемпионат США — 2016, Уимблдон-2018). На Уимблдоне-2016 выходила в финал.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) завоевала серебряную медаль. Всего в карьере завоевала 14 титулов WTA. Финалистка Кубка Федерации (2014) в составе национальной команды Германии, победительница United Cup (2024).