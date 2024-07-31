Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в Париже
Поделиться
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Они разгромили канадский дуэт Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0.
Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Габриэла Дабровски
Лейла Фернандес
Г. Дабровски Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 16 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17. Канадская пара не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале олимпийского турнира российские теннисистки сыграют с победительницами матча Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2). На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) чешки стали олимпийскими чемпионками.
Комментарии
- 31 июля 2024
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:20
-
18:11
-
18:03
-
17:57
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:32
-
16:24
-
16:09
-
15:45
-
15:40
-
15:26
-
14:57
-
14:50
-
14:46
-
14:27
-
14:00
-
13:00
-
12:17
-
11:30
-
11:29
-
10:15
-
10:08
-
09:40
-
09:38
-
09:20
-
09:10
-
08:50