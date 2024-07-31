Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Они разгромили канадский дуэт Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 16 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17. Канадская пара не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале олимпийского турнира российские теннисистки сыграют с победительницами матча Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2). На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) чешки стали олимпийскими чемпионками.