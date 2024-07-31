Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024, впервые в карьере проиграв Оже-Альяссиму

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (19-й в рейтинге ATP) — 3:6, 6:7 (5:7).
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Матч продолжался 2 часа 14 минут. Российский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не имел по ходу матча ни одного брейк-пойнта. На счету канадца девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).
Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет победитель матча между Каспером Руудом и Франсиско Серундоло.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 31 июля 2024
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