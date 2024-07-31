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Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024, впервые в карьере проиграв Оже-Альяссиму

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2024, впервые в карьере проиграв Оже-Альяссиму
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (19-й в рейтинге ATP) — 3:6, 6:7 (5:7).

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Российский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не имел по ходу матча ни одного брейк-пойнта. На счету канадца девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).

Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет победитель матча между Каспером Руудом и Франсиско Серундоло.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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