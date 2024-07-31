БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь — вторая в истории китаянка в полуфинале Олимпиады

Чжэн Циньвэнь — вторая в истории китаянка в полуфинале Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала всего лишь второй представительницей Китая в истории, кому удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр. Напомним, сегодня, 31 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в 1/4 финала она обыграла экс первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в тяжёлом трёхсетовом матче — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 15:15 МСК
Анжелика Кербер
212
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 6
6 4 		6 7 8
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Первой китаянкой в олимпийском полуфинале была двукратная победительница турниров «Большого шлема» Ли На. На домашней Олимпиаде-2008 в Пекине Ли На заняла четвёртое место, в матче за бронзу проиграв россиянке Вере Звонарёвой.

В полуфинале Олимпиады-2024 21-летняя китаянка сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира) и американкой Даниэль Коллинз (девятый номер рейтинга WTA).

Материалы по теме
Трёхкратная победительница ТБШ Анжелика Кербер провела последний матч в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android