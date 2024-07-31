Чжэн Циньвэнь — вторая в истории китаянка в полуфинале Олимпиады

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала всего лишь второй представительницей Китая в истории, кому удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр. Напомним, сегодня, 31 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в 1/4 финала она обыграла экс первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в тяжёлом трёхсетовом матче — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Первой китаянкой в олимпийском полуфинале была двукратная победительница турниров «Большого шлема» Ли На. На домашней Олимпиаде-2008 в Пекине Ли На заняла четвёртое место, в матче за бронзу проиграв россиянке Вере Звонарёвой.

В полуфинале Олимпиады-2024 21-летняя китаянка сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира) и американкой Даниэль Коллинз (девятый номер рейтинга WTA).