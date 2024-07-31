«Давай, дожимаем до конца!» Андреева и Шнайдер — о выходе в 1/4 финала ОИ

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, во втором круге россиянки разгромили канадский дуэт Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0.
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— Ключевой момент матча ваш супергейм во втором сете?
Андреева: Этот гейм был очень важный. Я заметила, как только мы смогли брейкануть подающую, она сразу начала грустить, у неё уже и глаза на мокром месте были. Я говорю: «Давай, дожимаем дальше до конца!»
— Инстинкт убийц?
Андреева: Да, именно!
Шнайдер: Хищницы!
Андреева: Я не знаю, как долго мы играли этот гейм, но, безусловно, я каждый раз, когда у них было больше, думала: «Нет, только не это. Мы этот гейм не проиграем, нет, нет».
Шнайдер: Давление было.
Андреева: Хорошо, что так сложилось. Этот момент один из ключевых, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 июля 2024
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