«Давай, дожимаем до конца!» Андреева и Шнайдер — о выходе в 1/4 финала ОИ

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, во втором круге россиянки разгромили канадский дуэт Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0.

— Ключевой момент матча ваш супергейм во втором сете?

Андреева: Этот гейм был очень важный. Я заметила, как только мы смогли брейкануть подающую, она сразу начала грустить, у неё уже и глаза на мокром месте были. Я говорю: «Давай, дожимаем дальше до конца!»

— Инстинкт убийц?

Андреева: Да, именно!

Шнайдер: Хищницы!

Андреева: Я не знаю, как долго мы играли этот гейм, но, безусловно, я каждый раз, когда у них было больше, думала: «Нет, только не это. Мы этот гейм не проиграем, нет, нет».

Шнайдер: Давление было.

Андреева: Хорошо, что так сложилось. Этот момент один из ключевых, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.