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Янчук: Медведев в матче с Оже-Альяссимом — это только 3/4 лучшего Даниила

Янчук: Медведев в матче с Оже-Альяссимом — это только 3/4 лучшего Даниила
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева в третьем круге Олимпийских игр.

«Медведев в матче с Оже-Альяссимом — только 3/4 лучшего Даниила. Любимое покрытие у него — хард. И он явно не на пике своей формы. Оже-Альяссим лучше подготовился, он был острее и ярче. Проигрыш не значит, что Медведев хуже, но сейчас уступил. У соперника есть коронные приёмы, и сегодня они оказались сильнее обороны Медведева. Не думаю, что Даниил слабее, если у них будет повторный матч, может быть иначе.

Жаль, что это произошло на Олимпиаде. Всё-таки в сезоне четыре турнира «Большого шлема», можно было бы отыграться. А тут отыгрываться только через четыре года. Поздновато. Поставил бы Медведеву «четвёрку» за игру относительно своих возможностей», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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