Андреева и Шнайдер объяснили, почему им комфортно играть друг с другом в паре

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, почему им комфортно играть друг с другом в паре. Напомним, россиянки вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже, во втором круге разгромив канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:0.

— Чувствуете, что сыгрались?

Андреева: Мне комфортно с первого матча, если честно.

Шнайдер: Мне комфортно эмоционально. Если есть веселье, эмоции, шутки, для меня намного легче встроиться в игру и показать лучший теннис, нежели мы будем угрюмые — только бы не проиграть. Мы с Миррой в этом плане нашли друг друга.

Андреева: соглашусь, нечего добавить, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.