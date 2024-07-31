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Андреева и Шнайдер объяснили, почему им комфортно играть друг с другом в паре

Андреева и Шнайдер объяснили, почему им комфортно играть друг с другом в паре
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, почему им комфортно играть друг с другом в паре. Напомним, россиянки вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже, во втором круге разгромив канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:0.

Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Г. Дабровски Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

— Чувствуете, что сыгрались?
Андреева: Мне комфортно с первого матча, если честно.

Шнайдер: Мне комфортно эмоционально. Если есть веселье, эмоции, шутки, для меня намного легче встроиться в игру и показать лучший теннис, нежели мы будем угрюмые — только бы не проиграть. Мы с Миррой в этом плане нашли друг друга.

Андреева: соглашусь, нечего добавить, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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