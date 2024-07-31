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Кафельников: Медведев в матче с Оже-Альяссимом сделал всё, что было в его силах

Кафельников: Медведев в матче с Оже-Альяссимом сделал всё, что было в его силах
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Олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Ролан Гаррос» — 1996 экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева в третьем круге Олимпиады-2024. Он проиграл 19-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«У меня нет понимания, что случилось с Медведевым. Но нельзя сказать, что Медведев удивил. Он сделал всё, что было в его силах», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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