Кафельников: Медведев в матче с Оже-Альяссимом сделал всё, что было в его силах

Олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Ролан Гаррос» — 1996 экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева в третьем круге Олимпиады-2024. Он проиграл 19-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«У меня нет понимания, что случилось с Медведевым. Но нельзя сказать, что Медведев удивил. Он сделал всё, что было в его силах», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).