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Андреева: у нас в паре хорошая энергия, внутренние шутки. Наслаждаюсь!

Андреева: у нас в паре хорошая энергия, внутренние шутки. Наслаждаюсь!
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, какие эмоции испытывают во время матчей на Олимпийских играх в Париже (Франция).

— За счёт чего удаётся сохранять веселье на корте, когда Олимпиада — это давление?
Андреева: Я люблю играть. Особенно — пару. Каждой секундой наслаждаюсь. Когда мы что-то весёлое из ниоткуда говорим, это разряжает обстановку. Такая хорошая энергия, внутренние шуточки. Пытаемся найти, как друг друга поддержать не в серьёзном ключе, а немного расслабить.

Шнайдер: Это раскрепощает! Нежели давить друг на друга, что нам нужно выиграть, подать первыми. Я раскрепощаюсь, через эмоции, улыбки мне легче играть. Думаю, у Мирры такая же схема, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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