Селиваненко: визуально казалось, что у Медведева не хватало энергии с Оже-Альяссимом
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Член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева в третьем круге Олимпиады-2024. Он проиграл 19-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 7
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|6 5
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Да, визуально казалось, что у Даниила не хватало энергии. Ну а Феликс, наоборот, играл на подъёме. Такое в теннисе часто бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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