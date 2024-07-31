Селиваненко: визуально казалось, что у Медведева не хватало энергии с Оже-Альяссимом

Член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева в третьем круге Олимпиады-2024. Он проиграл 19-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Да, визуально казалось, что у Даниила не хватало энергии. Ну а Феликс, наоборот, играл на подъёме. Такое в теннисе часто бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).