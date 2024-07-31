БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в полуфинал Олимпиады на отказе Коллинз

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в полуфинал Олимпиады на отказе Коллинз
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В четвертьфинале её соперница, девятая ракетка мира американка Даниэль Коллинз, снялась по ходу третьего сета при счёте 6:1, 2:6, 4:1.

Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 17:45 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		2 4
1 		6 1
         
Даниэль Коллинз
9
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. В рамках встречи Свёнтек выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Коллинз семь подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Олимпиады-2024 Ига Свёнтек сыграет с представительницей Китай седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь, которая в четвертьфинале одолела немку Анжелику Кербер. Даниэль Коллинз принимает участие в парном разряде с Дезире Кравчик.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android