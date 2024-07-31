Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в полуфинал Олимпиады на отказе Коллинз

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В четвертьфинале её соперница, девятая ракетка мира американка Даниэль Коллинз, снялась по ходу третьего сета при счёте 6:1, 2:6, 4:1.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. В рамках встречи Свёнтек выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Коллинз семь подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Олимпиады-2024 Ига Свёнтек сыграет с представительницей Китай седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь, которая в четвертьфинале одолела немку Анжелику Кербер. Даниэль Коллинз принимает участие в парном разряде с Дезире Кравчик.