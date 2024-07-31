Андреева: не живу в деревне, но поеду туда, чтобы бесплатно наесться мороженым

23-я и 24-я ракетки мира российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали об атмосфере в Олимпийской деревне.

— Чувствуется дух Олимпиады?

Андреева: Сейчас я уже лучше чувствую этот дух, больше нравится атмосфера. Конечно, в начале мне было сложновато — два матча подряд проиграла. Сейчас, слава богу, мы выигрываем, мне уже больше нравится здесь находиться. Я хочу обязательно съездить в Олимпийскую деревню, посмотреть что и как. Говорят, там бесплатное мороженое ещё дают, ха-ха. Я туда поеду обязательно и наемся мороженым.

— Диан, что ещё классного в деревне?

Шнайдер: Ходить много надо или велики брать. У нас домик далековато. Но я на велике приезжаю, катаюсь. Где ещё покататься, кроме как в олимпийской деревне? Времени так нет, развеемся, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.