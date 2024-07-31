БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Олимпиады

Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в третьем круге на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Когда ты в прошлый раз проиграл Карреньо-Бусте, то ты говорил, что он так никогда не играл. Были ли какие-то флешбэки? Потому что Феликс давненько не подавал так хорошо.
— Мне сказали, что за три матча ни у кого не было брейк-пойнта против Оже. Флешбэков не было, я совершенно не думал про прошлую Олимпиаду. Феликс играл круто, но я во время матча не думал об этом, я играл с первого и до последнего мяча и старался находить решения, и, в принципе, их находил во втором сете. Он действительно очень круто подавал, это сыграло очень большую роль. А на тай-брейке надо было играть лучше, теннис, к сожалению, не так прост, и, к сожалению, я проиграл, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Давай, дожимаем до конца!» Андреева и Шнайдер — о выходе в 1/4 финала ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android