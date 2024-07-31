Медведев: Феликс очень круто играл, а мне стало тяжело физически

Российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры канадца Феликса Оже-Альяссима, которому уступил в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция), а также прокомментировал своё физическое состояние.
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— Не показалось, что лёгкие мячи Феликсу были удобнее, поэтому так летело?
— Он очень круто играл, нечего сказать. Он играл так, как нужно. Любой лёгкий мяч играл вправо и влево, по-грунтовому, так сказать. Я старался, но в конце первого сета мне стало тяжело физически, а во втором сете я поменял хорошо энергетику, сумев включить хладнокровность, но в конце её не хватило, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа. Мирра Андреева и Диана Шнайдер — единственные оставшиеся россиянки на Олимпиаде-2024, они вышли в четвертьфинал парного турнира.
- 31 июля 2024
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