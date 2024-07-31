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Медведев: Феликс очень круто играл, а мне стало тяжело физически

Медведев: Феликс очень круто играл, а мне стало тяжело физически
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры канадца Феликса Оже-Альяссима, которому уступил в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция), а также прокомментировал своё физическое состояние.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Не показалось, что лёгкие мячи Феликсу были удобнее, поэтому так летело?
— Он очень круто играл, нечего сказать. Он играл так, как нужно. Любой лёгкий мяч играл вправо и влево, по-грунтовому, так сказать. Я старался, но в конце первого сета мне стало тяжело физически, а во втором сете я поменял хорошо энергетику, сумев включить хладнокровность, но в конце её не хватило, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа. Мирра Андреева и Диана Шнайдер — единственные оставшиеся россиянки на Олимпиаде-2024, они вышли в четвертьфинал парного турнира.

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