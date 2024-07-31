Медведев: я хотел добиться лучших результатов на ОИ, но я боролся до последнего мяча
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что надеялся выступить лучше на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, сегодня, 31 июля, в матче третьего круга он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Давило ли, что Олимпиада только раз в четыре года?
— Если честно, то нет. Если на прошлой Олимпиаде я не умел концентрироваться на отдельные турниры и давать лучшее от себя. А сейчас научился это делать. Раньше у меня попёрло, ок, я выиграл, как на US Open.
А сейчас я умею концентрироваться, когда я хочу. Естественно, я хотел здесь добиться более лучших результатов. Но в паре, миксте и одиночке от первого и до последнего мяча играл боролся, но это не хватило, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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