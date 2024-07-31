Медведев: я хотел добиться лучших результатов на ОИ, но я боролся до последнего мяча

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что надеялся выступить лучше на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, сегодня, 31 июля, в матче третьего круга он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

— Давило ли, что Олимпиада только раз в четыре года?

— Если честно, то нет. Если на прошлой Олимпиаде я не умел концентрироваться на отдельные турниры и давать лучшее от себя. А сейчас научился это делать. Раньше у меня попёрло, ок, я выиграл, как на US Open.

А сейчас я умею концентрироваться, когда я хочу. Естественно, я хотел здесь добиться более лучших результатов. Но в паре, миксте и одиночке от первого и до последнего мяча играл боролся, но это не хватило, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.