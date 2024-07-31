БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: я хотел добиться лучших результатов на ОИ, но я боролся до последнего мяча

Медведев: я хотел добиться лучших результатов на ОИ, но я боролся до последнего мяча
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что надеялся выступить лучше на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, сегодня, 31 июля, в матче третьего круга он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Давило ли, что Олимпиада только раз в четыре года?
— Если честно, то нет. Если на прошлой Олимпиаде я не умел концентрироваться на отдельные турниры и давать лучшее от себя. А сейчас научился это делать. Раньше у меня попёрло, ок, я выиграл, как на US Open.

А сейчас я умею концентрироваться, когда я хочу. Естественно, я хотел здесь добиться более лучших результатов. Но в паре, миксте и одиночке от первого и до последнего мяча играл боролся, но это не хватило, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Даниил Медведев прокомментировал поражение в 1/8 финала Олимпиады
Эксклюзив
Медведев: Феликс очень круто играл, а мне стало тяжело физически
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android