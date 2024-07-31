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Анастасия Павлюченкова уступила Анисимовой во втором круге турнира в Вашингтоне

Анастасия Павлюченкова уступила Анисимовой во втором круге турнира в Вашингтоне
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Во втором круге соревнований она уступила американке Аманде Анисимовой (176-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Вашингтон (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 18:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
33
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 4
6 		6 4 6
         
Аманда Анисимова
176
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 2 часа 5 минут. В рамках встречи Анисимова выполнила 17 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Павлюченковой шесть подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Анисимова пробилась в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию, в первом круге она обыграла Слоан Стивенс. В четвертьфинале Аманда сыграет с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Дарья Касаткина (Россия).

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