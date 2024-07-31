Анастасия Павлюченкова уступила Анисимовой во втором круге турнира в Вашингтоне

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Во втором круге соревнований она уступила американке Аманде Анисимовой (176-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. В рамках встречи Анисимова выполнила 17 эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Павлюченковой шесть подач навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Анисимова пробилась в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию, в первом круге она обыграла Слоан Стивенс. В четвертьфинале Аманда сыграет с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Дарья Касаткина (Россия).