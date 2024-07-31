Медведев: сейчас чуть-чуть погрущу. Но если выиграю в Монреале, заново буду рад
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не считает поражение в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция) самым обидным за 2024 год. Напомним, россиянин уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Самое обидное поражение за этот год?
— Самое обидное от Синнера, ведь там был финал, всё близко было. Если бы тут был четвертьфинал или полуфинал, то было бы обиднее. А так чуть-чуть погрущу. Но теннис такой вид спорта, что на следующей неделе уже новый турнир. Если я его выиграю, то заново буду рад, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Следующий турнир в календаре Медведева — «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа.
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