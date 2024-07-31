«Не надо быть неискренней». Коллинз раскрыла, что сказала Свёнтек у сетки после снятия
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Девятая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз раскрыла, что сказала лидеру мирового рейтинга польке Иге Свёнтек после очного матча на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, американка снялась по ходу третьего сета четвертьфинального поединка из-за травмы.
Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 17:45 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
Rt
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9
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
«Я сказала Иге, что не надо быть неискренней по поводу моей травмы. На публике происходит многое. Есть много игроков с тонной харизмы, которые выходят на корт и на камеру ведут себя по-одному, а в раздевалке — по-другому. У меня был не лучший опыт в этом плане, поэтому думаю, что не нужно быть неискренними. Можно быть такими, как есть. Я это могу принять, фальшь мне не нужна», — сказала Коллинз после матча.
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