«Не надо быть неискренней». Коллинз раскрыла, что сказала Свёнтек у сетки после снятия

Девятая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз раскрыла, что сказала лидеру мирового рейтинга польке Иге Свёнтек после очного матча на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, американка снялась по ходу третьего сета четвертьфинального поединка из-за травмы.

«Я сказала Иге, что не надо быть неискренней по поводу моей травмы. На публике происходит многое. Есть много игроков с тонной харизмы, которые выходят на корт и на камеру ведут себя по-одному, а в раздевалке — по-другому. У меня был не лучший опыт в этом плане, поэтому думаю, что не нужно быть неискренними. Можно быть такими, как есть. Я это могу принять, фальшь мне не нужна», — сказала Коллинз после матча.