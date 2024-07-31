Каспер Рууд вышел в 1/4 финала Олимпиады-2024, обыграв Франсиско Серундоло

Норвежский теннисист, девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (26-й в рейтинге ATP) — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Норвежский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%). На счету Серундоло четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Соперником Рууда в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет 19-я ракетка мира канадец Оже-Альяссим.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.