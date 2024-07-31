Каспер Рууд вышел в 1/4 финала Олимпиады-2024, обыграв Франсиско Серундоло
Поделиться
Норвежский теннисист, девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (26-й в рейтинге ATP) — 6:3, 6:4.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 19:20 МСК
9
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
26
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Матч продолжался 1 час 20 минут. Норвежский теннисист выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%). На счету Серундоло четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Соперником Рууда в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет 19-я ракетка мира канадец Оже-Альяссим.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Комментарии
- 31 июля 2024
-
22:10
-
21:49
-
21:47
-
21:39
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:29
-
20:04
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:20
-
18:11
-
18:03
-
17:57
-
17:46
-
17:17
-
16:57
-
16:32