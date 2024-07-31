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Каспер Рууд — первый в истории Норвегии четвертьфиналист Олимпийских игр в теннисе

Каспер Рууд — первый в истории Норвегии четвертьфиналист Олимпийских игр в теннисе
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Девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В третьем круге он без проблем обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 19:20 МСК
Каспер Рууд
9
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Франсиско Серундоло
26
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Рууд стал первым в истории норвежцем, которому удалось выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде. Ранее такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам из Норвегии.

Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах «Большого шлема», побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения – рекорды норвежского тенниса.

Отметим, что «Ролан Гаррос», на кортах которого проходит Олимпиада-2024, является лучшим ТБШ в карьере Рууда. Там он дважды выходил в финалы.

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