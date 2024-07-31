Каспер Рууд — первый в истории Норвегии четвертьфиналист Олимпийских игр в теннисе

Девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В третьем круге он без проблем обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.
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Рууд стал первым в истории норвежцем, которому удалось выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде. Ранее такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам из Норвегии.
Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах «Большого шлема», побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения – рекорды норвежского тенниса.
Отметим, что «Ролан Гаррос», на кортах которого проходит Олимпиада-2024, является лучшим ТБШ в карьере Рууда. Там он дважды выходил в финалы.
- 31 июля 2024
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