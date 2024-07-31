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Олимпийский чемпион Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Олимпийский чемпион Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Париже
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах обыграл австралийца Алексея Попырина — 7:5, 6:2. Напомним, Зверев имеет золото Олимпиады в Токио 2020 года.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 20:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Алексей Попырин
63
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Матч продолжался 1 час 29 минут. Немецкий теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Попырина шесть двойных ошибок, пять эйсов и единственный реализованный брейк-пойнт.

Соперником Зверева в 1/4 финала турнира в рамках Олимпиады-2024 будет итальянский теннисист, 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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