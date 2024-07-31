Олимпийский чемпион Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах обыграл австралийца Алексея Попырина — 7:5, 6:2. Напомним, Зверев имеет золото Олимпиады в Токио 2020 года.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Немецкий теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Попырина шесть двойных ошибок, пять эйсов и единственный реализованный брейк-пойнт.

Соперником Зверева в 1/4 финала турнира в рамках Олимпиады-2024 будет итальянский теннисист, 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.