Олимпийский чемпион Александр Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах обыграл австралийца Алексея Попырина — 7:5, 6:2. Напомним, Зверев имеет золото Олимпиады в Токио 2020 года.
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Матч продолжался 1 час 29 минут. Немецкий теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Попырина шесть двойных ошибок, пять эйсов и единственный реализованный брейк-пойнт.
Соперником Зверева в 1/4 финала турнира в рамках Олимпиады-2024 будет итальянский теннисист, 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 31 июля 2024
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