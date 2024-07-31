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Ига Свёнтек отреагировала на слова Коллинз про искренность

Ига Свёнтек отреагировала на слова Коллинз про искренность
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала резкие слова американки Даниэль Коллинз. Напомним, теннисистки провели четвертьфинальный матч на Олимпийских играх в Париже (Франция). Коллинз снялась по ходу решающего сета, а затем поделилась, что сказала Свёнтек у сетки после матча.

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«Не буду спорить по этому поводу, потому что я никогда не делала ничего плохого по отношению к ней. Я просто хотела поздравить её с удачной карьерой, потому что это её последний сезон в туре.

Честно, не знаю, что она имела в виду. У нас не было никаких ситуаций, которые могли привести к такой реакции», — приводит слова Свёнтек Sport Integria.

В полуфинале Олимпиады-2024 Ига Свёнтек сыграет с представительницей Китая седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.

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