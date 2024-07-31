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Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного разряда ОИ-2024

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного разряда ОИ-2024
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Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

Напряжённая встреча дуэтов продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Надаль и Алькарас допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Рама и Крайчека одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). Также оба дуэта сделали по два эйса.

Отметим, что Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на Олимпийских играх.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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