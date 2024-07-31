Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного разряда ОИ-2024

Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Напряжённая встреча дуэтов продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Надаль и Алькарас допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Рама и Крайчека одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). Также оба дуэта сделали по два эйса.

Отметим, что Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на Олимпийских играх.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.