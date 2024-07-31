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Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на Олимпийских играх в карьере

Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на Олимпийских играх в карьере
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на Олимпийских играх.

  • Сегодня, 31 июля, он в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом не смог пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/4 финала соревнований испанцы со счётом 2:6, 4:6 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.
  • Надаль также принимал участие в одиночном разряде. В первом круге он прошёл венгра Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4), а во втором встретился с одним из главных соперников в карьере — сербом Новаком Джоковичем. Победу в матче одержал Джокович со счётом 6:1, 6:4.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

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