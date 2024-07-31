Карен Хачанов проиграл 175-й ракетке мира на старте турнира в Вашингтоне
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Российский теннисист, 21-я ракетка мира Карен Хачанов (3) не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500, который с 29 июля по 4 августа проходит в Вашингтоне (США). Во втором он в двух сетах проиграл 175-й ракетке мира Хон Сон Чану из Южной Кореи — 2:6, 4:6.
Вашингтон (м). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 20:55 МСК
175
Хон Сон Чан
Х. Чан
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Матч продолжался 1 час 10 минут. Российский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. На счету корейца шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%).
Помимо Хачанова, в турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США) принимают участие шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 99-й в рейтинге ATP Аслан Карацев.
Комментарии
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