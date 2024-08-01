Определились все участники 1/4 финала мужского одиночного теннисного турнира ОИ-2024

Определились все участники 1/4 финала мужского одиночного теннисного турнира Олимпийских игр в Париже.

Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия)

Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия)

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США)

Теннисный турнир закончится 4 августа. Всего будет разыграно пять комплектов медалей (мужской и женский одиночные разряды, смешанный разряд, женский и мужской парные разряды).

Отметим, что в сетке одиночного турнира не осталось ни одного россиянина. Последним был пятая ракетка мира Даниил Медведев, который проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Однако в женском парном разряде борьбу за медали продолжают россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.