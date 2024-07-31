Карлос Алькарас поблагодарил Рафаэля Надаля за игру на Олимпиаде-2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил 22-кратного чемпиона ТБШ соотечественника Рафаэля Надаля за игру в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).
Напомним, испанцы не сумели выйти в олимпийский полуфинал. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.
Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
|
|6
Раджив Рам
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек
«Большое спасибо, Рафа, за эту неделю и за то, что разделил со мной корт, играя за Испанию! Сегодня у нас не получилось, но я много чему научился на будущее. Это было нечто особенное!» — написал Алькарас в социальных сетях.
Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.
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