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Карлос Алькарас поблагодарил Рафаэля Надаля за игру на Олимпиаде-2024

Карлос Алькарас поблагодарил Рафаэля Надаля за игру на Олимпиаде-2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил 22-кратного чемпиона ТБШ соотечественника Рафаэля Надаля за игру в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Напомним, испанцы не сумели выйти в олимпийский полуфинал. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

«Большое спасибо, Рафа, за эту неделю и за то, что разделил со мной корт, играя за Испанию! Сегодня у нас не получилось, но я много чему научился на будущее. Это было нечто особенное!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.

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