Карлос Алькарас поблагодарил Рафаэля Надаля за игру на Олимпиаде-2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил 22-кратного чемпиона ТБШ соотечественника Рафаэля Надаля за игру в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Напомним, испанцы не сумели выйти в олимпийский полуфинал. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

«Большое спасибо, Рафа, за эту неделю и за то, что разделил со мной корт, играя за Испанию! Сегодня у нас не получилось, но я много чему научился на будущее. Это было нечто особенное!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.