Донна Векич обыграла украинку Костюк и стала последней полуфиналисткой Олимпиады-2024

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала последней полуфиналисткой Олимпийских игр в Париже (Франция). В драматичном матче 1/4 финала Векич обыграла украинку Марту Костюк (19-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).

На тай-брейке Векич отыгралась со счёта 2:5. У Костюк был один матчтбол, хорватка сумела победить с пятого матчбола.

Матч продолжался 2 часа 58 минут. В рамках встречи Векич выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк четыре эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В полуфинале Олимпиады-2024 Донна Векич сыграет со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой.