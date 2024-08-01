Донна Векич обыграла украинку Костюк и стала последней полуфиналисткой Олимпиады-2024
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21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич стала последней полуфиналисткой Олимпийских игр в Париже (Франция). В драматичном матче 1/4 финала Векич обыграла украинку Марту Костюк (19-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).
Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 22:15 МСК
19
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
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|
|2
|7 10
21
Донна Векич
Д. Векич
На тай-брейке Векич отыгралась со счёта 2:5. У Костюк был один матчтбол, хорватка сумела победить с пятого матчбола.
Матч продолжался 2 часа 58 минут. В рамках встречи Векич выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк четыре эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.
В полуфинале Олимпиады-2024 Донна Векич сыграет со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой.
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