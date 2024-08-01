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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля в женском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля в женском парном разряде
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31 июля состоялся второй игровой день женского теннисного турнира в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин (курсивом выделены победители матча).

Корри Гауфф/Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) – 6:2, 4:6, 0:1

Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) – 4:6, 0:6

Кэйти Бултер/Хитер Уотсон (Великобритания) – Луиза Стефани/Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 6:3, 6:4

Суко Аояма/Эна Сибахара (Япония) – Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 4:6

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Япония) – Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик (США) — 3:6, 6:4, 1:0

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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