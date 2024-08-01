Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне. В матче второго круга он обыграл представителя Франции Люка Ван Аша со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. За это время Рублёв 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из пяти брей-пойнта. На счету француза восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем матче Рублёв встретится с ещё одним французом Артуром Риндеркнешом.

Общий призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 2 100 230. Действующим чемпионом мужских соревнований является представитель Великобритании Даниэль Эванс, который в данный момент выступает на Олимпиаде-2024.

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