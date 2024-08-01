БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Вашингтоне

Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне. В матче второго круга он обыграл представителя Франции Люка Ван Аша со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 22:25 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Люка Ван Аш
118
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

Продолжительность встречи составила 1 час и 43 минуты. За это время Рублёв 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из пяти брей-пойнта. На счету француза восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем матче Рублёв встретится с ещё одним французом Артуром Риндеркнешом.

Общий призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 2 100 230. Действующим чемпионом мужских соревнований является представитель Великобритании Даниэль Эванс, который в данный момент выступает на Олимпиаде-2024.

Материалы по теме
Рублёв проиграл в Умаге битву за финал. Но зато россиянин вернётся в топ-8
Рублёв проиграл в Умаге битву за финал. Но зато россиянин вернётся в топ-8

Потапова завязала хвостик Рублеву на тренировке в Вашингтоне

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android