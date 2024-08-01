Томми Пол — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч четвертьфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором американский теннисист Томми Пол встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.
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Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее на своём пути Пол обыграл Лучано Дардери, Якуба Меншика и Корентина Муте. Алькарас выбил Хэйди Хабиба, Таллона Грикспора и Романа Сафиуллина.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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