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Томми Пол — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Томми Пол — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч четвертьфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором американский теннисист Томми Пол встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 14:30 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на своём пути Пол обыграл Лучано Дардери, Якуба Меншика и Корентина Муте. Алькарас выбил Хэйди Хабиба, Таллона Грикспора и Романа Сафиуллина.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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