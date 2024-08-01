БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Лоренцо Музетти: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Александр Зверев — Лоренцо Музетти: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором немец Александр Зверев встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на своём пути Зверев обыграл Хауме Мунара, Томаша Махача и Алексея Попырина. Музетти одержал победу над Гаэлем Монфисом, Мариано Навоне и Тейлором Фритцем.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Материалы по теме
«Мы — хищницы!» Андреева и Шнайдер — последний шанс России на медаль в теннисе
Эксклюзив
«Мы — хищницы!» Андреева и Шнайдер — последний шанс России на медаль в теннисе

Что едят теннисисты на Олимпиаде

Теннис, мужчины, расписание матчей на ОИ-2024
Теннис, мужчины, сетка турнира ОИ-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android