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Александр Зверев — Лоренцо Музетти: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором немец Александр Зверев встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти.

Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на своём пути Зверев обыграл Хауме Мунара, Томаша Махача и Алексея Попырина. Музетти одержал победу над Гаэлем Монфисом, Мариано Навоне и Тейлором Фритцем.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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