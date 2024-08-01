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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Вашингтоне, обыграв россиянку Рахимову

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Вашингтоне, обыграв россиянку Рахимову
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Третья ракетка мира Арина Соболенко обыграла 105 ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову во втором круге теннисного турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Вашингтон (ж). 2-й круг
01 августа 2024, четверг. 03:25 МСК
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 4
         
Камилла Рахимова
105
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч между теннисистками длился 2 часа 46 минут. В его рамках Соболенко совершила 12 эйсов и 14 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-поинта из 17. АН счету Рахимовой четыре эйса и пять двойных ошибок, россиянка реализовала 3 брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей пары Ван Яфань (Китай) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $922 573. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.

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