Касаткина уступила Доулхайд на WTA-500 в Вашингтоне, отдав решающий сет «под ноль»

В ночь с 31 июля на 1 августа мск на женском теннисном турнире категории WTA-500 в Вашингтоне 12-я ракетка мира и вторая сеяная российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 2-го круга (1/8 финала) проиграла в трёх партиях 49-й в мировой классификации американке Кэролайн Доулхайд — 6:2, 5:7, 0:6.

Продолжительность матча составила два часа 12 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Её соперница не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и выиграла семь брейк-пойнтов из 17 заработанных.

В четвертьфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне Доулхайд сыграет со 176-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая ранее в матче 2-го круга выиграла у российской теннисистки Анастасии Павлюченковой — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4.