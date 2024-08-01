Каспер Рууд — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором норвежец Каспер Рууд сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
|1
|2
|3
|
|
Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В третьем Оже-Альяссим обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6. Матч продолжался 2 часа 14 минут. На счету канадца девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Российские теннисисты осваиваются на Олимпиаде в Париже
- 1 августа 2024
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:12
-
05:51
-
04:58
-
04:47
-
03:26
-
03:15
-
02:54
-
02:38
-
02:29
-
02:25
-
02:14
-
02:03
-
01:16
-
00:58
-
00:52
- 31 июля 2024
-
23:34
-
23:11
-
22:10
-
21:49
-
21:47
-
21:39
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:33