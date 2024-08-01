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Каспер Рууд — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Каспер Рууд — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 1 августа, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором норвежец Каспер Рууд сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Каспер Рууд
9
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В третьем Оже-Альяссим обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6. Матч продолжался 2 часа 14 минут. На счету канадца девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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