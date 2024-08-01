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Новак Джокович — Стефанос Циципас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Новак Джокович — Стефанос Циципас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 1 августа, состоится теннисный четвертьфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором серб Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Начало матча — в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В третьем круге Джокович обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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