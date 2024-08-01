Андреева/Шнайдер, четвертьфинал: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Чехии Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой.

Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Канады Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 16 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 17.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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