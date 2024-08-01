Томми Пол — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч 1/4 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором американский теннисист Томми Пол сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
|1
|2
|3
|
|
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи американского и испанского теннисистов на Олимпиаде. Матч начнётся не ранее 15:00 мск на корте Филиппа Шатрье.
В очных поединках теннисисты сходились пять раз. Четыре раза они играли друг против друга на хардовом покрытии. Два раза сильнее оказывалась бывшая первая ракетка мира, два раза — американец. Последняя их встреча состоялась в рамках Уимблдона-2024, где в 1/4 финала Алькарас оказался сильнее. Впоследствии он выиграл этот турнир.
Мачт на Олимпийских играх будет первой встречей Пола и Алькараса на грунтовом покрытии.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 1 августа 2024
-
12:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:12
-
05:51
-
04:58
-
04:47
-
03:26
-
03:15
-
02:54
-
02:38
-
02:29
-
02:25
-
02:14
-
02:03
-
01:16
-
00:58
-
00:52
- 31 июля 2024
-
23:34
-
23:11
-
22:10
-
21:49
-
21:47
-
21:39
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:37