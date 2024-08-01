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Томми Пол — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Томми Пол — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч 1/4 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором американский теннисист Томми Пол сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи американского и испанского теннисистов на Олимпиаде. Матч начнётся не ранее 15:00 мск на корте Филиппа Шатрье.

В очных поединках теннисисты сходились пять раз. Четыре раза они играли друг против друга на хардовом покрытии. Два раза сильнее оказывалась бывшая первая ракетка мира, два раза — американец. Последняя их встреча состоялась в рамках Уимблдона-2024, где в 1/4 финала Алькарас оказался сильнее. Впоследствии он выиграл этот турнир.

Мачт на Олимпийских играх будет первой встречей Пола и Алькараса на грунтовом покрытии.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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