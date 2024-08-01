Новак Джокович — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч 1/4 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором сербский теннисист Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
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Новак Джокович
Н. Джокович
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Стефанос Циципас
С. Циципас
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи сербского и греческого теннисистов на Олимпиаде. Матч начнётся не ранее 20:00 мск на корте Филиппа Шатрье.
В очных поединках теннисисты сходились несколько раз. Последние девять раз сильнее оказывался серб Новак Джокович. Единственная встреча среди последних 10, которую выиграл Циципас, состоялась в 2020 году на турнире в Абу-Даби.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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