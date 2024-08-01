Андреева/Шнайдер — Синякова/Крейчикова: прямая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 1 августа, не ранее 16:30 мск начнётся теннисный матч 1/4 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), сыграет с чешскими спортсменками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
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Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и чешских теннисисток на Олимпиаде.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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