Андреева/Шнайдер — Синякова/Крейчикова: прямая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 1 августа, не ранее 16:30 мск начнётся теннисный матч 1/4 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), сыграет с чешскими спортсменками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и чешских теннисисток на Олимпиаде.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.