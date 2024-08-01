Сумеют ли Андреева и Шнайдер выйти в полуфинал Олимпиады в паре?

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный матч 1/4 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), сыграет с чешскими спортсменками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход встречи на олимпийском корте между российскими и чешскими теннисистками.

Ранее во втором круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Канады Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.