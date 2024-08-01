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«Это теннисисты, компенсирующие минусы друг друга». Макарова — о слабых сторонах парников

«Это теннисисты, компенсирующие минусы друг друга». Макарова — о слабых сторонах парников
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года Екатерина Макарова (в дуэте с Еленой Весниной) рассказала, в чём преимущества двух одиночников, вставших в пару.

«Если это топовые игроки, одиночники, то у них огромный арсенал, они умеют играть абсолютно всё: и на задней линии, и у сетки, и с лёта. Они более стрессоустойчивые. Парники — это всё-таки два игрока, которые находят друг друга и компенсируют свои индивидуальные слабые стороны. Но когда против них выходит сильный одиночник, он быстро находит их уязвимые места и начинает побеждать», — сказала Екатерина Макарова в эфире телеграм-канала «Больше!».

Напомним, сегодня, 1 августа, российские теннисисты Диан Шнайдер и Мирра Андреева встретятся с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.

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