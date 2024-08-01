Ига Свёнтек сенсационно проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/2 финала Олимпиады-2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в финал Олимпийских игр. В 1/2 финала она сенсационно проиграла седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу представительницы Китая.
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Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Китайская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Свёнтек два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%).
Для польки это первое поражение на кортах «Ролан Гаррос» с 2021 года, а для китаянки — первая победа в личных встречах с Игой (за 7 встреч).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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