Каролина Мухова и Линда Носкова стали первыми полуфиналистками парного турнира ОИ-2024
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Чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). В матче 1/4 финала они обыграли дуэт из Тайваня Се Шувэй/Чиа И Цао — 1:6, 6:4, 1:0 (14:12).
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 13:10 МСК
Каролина Мухова
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|1 14
|
|4
|0 12
Се Шувэй
Чиа И Цао
С. Шувэй Ч. Цао
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Мухова и Носкова три раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных (100%). На счету тайваньского дуэта пять двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). Азиатские спортсменки не выполнили ни одного эйса.
В матче за выход в финал пара из Чехии сыграет с третьими сеяными на турнире итальянками Саррой Эррани и Ясмин Паолини, обыгравшими британский дуэт Кэти Бултер/Хитер Уотсон.
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