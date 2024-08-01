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Каролина Мухова и Линда Носкова стали первыми полуфиналистками парного турнира ОИ-2024

Каролина Мухова и Линда Носкова стали первыми полуфиналистками парного турнира ОИ-2024
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Чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). В матче 1/4 финала они обыграли дуэт из Тайваня Се Шувэй/Чиа И Цао — 1:6, 6:4, 1:0 (14:12).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 13:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 1 14
6 		4 0 12
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Чиа И Цао
Китайский Тайбэй
Чиа И Цао
С. Шувэй Ч. Цао

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Мухова и Носкова три раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных (100%). На счету тайваньского дуэта пять двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). Азиатские спортсменки не выполнили ни одного эйса.

В матче за выход в финал пара из Чехии сыграет с третьими сеяными на турнире итальянками Саррой Эррани и Ясмин Паолини, обыгравшими британский дуэт Кэти Бултер/Хитер Уотсон.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка парного разряда (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь парного разряда (ж)
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