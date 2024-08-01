Каролина Мухова и Линда Носкова стали первыми полуфиналистками парного турнира ОИ-2024

Чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх в Париже (Франция). В матче 1/4 финала они обыграли дуэт из Тайваня Се Шувэй/Чиа И Цао — 1:6, 6:4, 1:0 (14:12).

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Мухова и Носкова три раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных (100%). На счету тайваньского дуэта пять двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). Азиатские спортсменки не выполнили ни одного эйса.

В матче за выход в финал пара из Чехии сыграет с третьими сеяными на турнире итальянками Саррой Эррани и Ясмин Паолини, обыгравшими британский дуэт Кэти Бултер/Хитер Уотсон.