Чжэн Циньвэнь — первая китаянка в истории ОИ, вышедшая в финал женского одиночного разряда

Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла лидера мирового рейтинга польскую теннисистку Игу Свёнтек (6:2, 7:5) и вышла в финал олимпийского турнира в Париже-2024. Она стала первой китайской теннисисткой в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпийских игр.

В данный момент китайский дуэт Чжан Чжичжэнь и Синьюй Ван проводит матч с нидерландцами Уэсом Колхофом и Деми Схюрс за право сыграть в финале смешанного парного разряда на Олимпиаде в Париже.

Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).