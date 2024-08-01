Чжэн Циньвэнь — первая китаянка в истории ОИ, вышедшая в финал женского одиночного разряда

Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла лидера мирового рейтинга польскую теннисистку Игу Свёнтек (6:2, 7:5) и вышла в финал олимпийского турнира в Париже-2024. Она стала первой китайской теннисисткой в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпийских игр.
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В данный момент китайский дуэт Чжан Чжичжэнь и Синьюй Ван проводит матч с нидерландцами Уэсом Колхофом и Деми Схюрс за право сыграть в финале смешанного парного разряда на Олимпиаде в Париже.
Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 1 августа 2024
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