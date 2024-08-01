Чжэн Циньвэнь впервые за семь матчей победила Свёнтек

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые за семь матчей победила лидера рейтинга WTA польку Игу Свёнтек. Это случилось сегодня, 1 августа, на кортах «Ролан Гаррос» в рамках полуфинального матча на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу китаянки.

Встречи Свёнтек и Циньвэнь до ОИ-2024 (общий счёт 6:0 в пользу польки):

2024 год:

WTA-1000. Дубай (ОАЭ). 1/4 финала — 6:3, 6:2;

United Cup. (Австралия). 1/4 финала — 6:2, 6:3;

2023 год:

WTA-1000. Цинциннати (США). 3-й круг — 3:6, 6:1, 6:1;

WTA-500. Штутгарт (Германия). 1/4 финала — 6:4, 4:6, 6:1;

2022 год:

WTA-500. Сан-Диего (США). 2-й круг — 6:3, 6:2;

«Ролан Гаррос». 4-й круг — 6:7, 6:0, 6:2.