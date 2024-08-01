Ясмин Паолини и Сара Эррани вышли в полуфинал Олимпиады в Париже

Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Они разгромили британский дуэт Кэйти Бултер/Хитер Уотсон со счётом 6:3, 6:1.
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Матч продолжался 1 час и 2 минуты. В рамках встречи Ясмин и Сара не выполнили ни одной подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести (83%). Британская пара подала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух (100%).
В полуфинале олимпийского турнира итальянские теннисистки сыграют с чешской парой Линда Носкова/Каролина Мухова.
Отметим, что борьбу за медаль продолжают и другие чешские теннисистки — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2). На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) именно они стали олимпийскими чемпионками.
- 1 августа 2024
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